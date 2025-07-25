وصول جورج عبدالله إلى مطار بيروت: على المقاومة أن تستمر وهي ليست ضعيفة

وصل اللبنانيّ المفرج عنه من السجون الفرنسية جورج عبدالله إلى مطار بيروت الدوليّ.



وقال عبدالله: "على المقاومة أن تستمر وهناك عرب لا يتحركون في وجه ما يحصل في غزة وننحني أمام شهداء المقاومة والمقاومة ليست ضعيفة فالقادة شهداء وليسوا خونة".



وأضاف: "المناضل داخل الأسر يصمد بقدر ما رفاقه يحتلون الموقع الأساسيّ في المواجهة وإسرائيل تعيش الفصل الأخير في وجودها وأنا خرجت بفضل تحرك الجميع".