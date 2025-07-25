وزير العدل يعلن إنجاز لجنة الإدارة والعدل

أعلن وزير العدل عادل نصار أنه "بعد سنواتٍ طويلة من الانتظار، يسعدنا أن نزفّ إلى اللبنانيين بشرى إنجاز لجنة الإدارة والعدل، مشكورة، أعمالها المتعلقة بإقرار مشروع قانون التنظيم القضائي (استقلالية القضاء العدلي)".



وأمل نصار في بيان، أن يُدرَج هذا المشروع على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب ويُقرّ في أقرب وقت ممكن.



وتوجّه بالشكر إلى جميع الذين تعاونوا مع الوزارة في إعداد هذا القانون، مشيرا الى أنه لطالما شكّل مطلبًا ملحًّا للبنانيين ولأفراد السلطة القضائية على حدّ سواء.