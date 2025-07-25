وزير الخارجية عاد الراعي في المستشفى واطمأن إلى صحته

عاد وزير الخارجية يوسف رجي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في مستشفى أوتيل ديو، واطمأن إلى صحته بعد الوعكة الصحية التي ألمت به.



وتمنى رجي لغبطته الشفاء العاجل وتمام العافية، وأن يعود قريبًا إلى ممارسة دوره الكنسي والوطني.