أدرعي: الجيش الإسرائيليّ قتل مسؤول القوة البشرية لقطاع بنت جبيل في حزب الله

هاجم الجيش الإسرائيليّ في وقت سابق اليوم في جنوب لبنان وقتل مسؤول القوة البشرية لقطاع بنت جبيل في حزب الله علي محمد حسن قصان، وفق ما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي.



وقال: "عمل قصان أخيرًا على محاولات اعادة اعمار قوة "حزب الله" في منطقة بنت جبيل وعمل لتجنيد عناصر اخرى لصفوفه خلال الحرب".



واعتبر أدرعي أنّ أنشطة العنصر شكلت انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، مشدّدا على أنّ الجيش الإسرائيليّ سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل.