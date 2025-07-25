الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أدرعي: الجيش الإسرائيليّ قتل مسؤول القوة البشرية لقطاع بنت جبيل في حزب الله

أخبار لبنان
2025-07-25 | 10:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أدرعي: الجيش الإسرائيليّ قتل مسؤول القوة البشرية لقطاع بنت جبيل في حزب الله
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أدرعي: الجيش الإسرائيليّ قتل مسؤول القوة البشرية لقطاع بنت جبيل في حزب الله

هاجم الجيش الإسرائيليّ في وقت سابق اليوم في جنوب لبنان وقتل مسؤول القوة البشرية لقطاع بنت جبيل في حزب الله علي محمد حسن قصان، وفق ما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي.

وقال: "عمل قصان أخيرًا على محاولات اعادة اعمار  قوة "حزب الله" في منطقة بنت جبيل وعمل لتجنيد عناصر اخرى لصفوفه خلال الحرب". 

واعتبر أدرعي أنّ أنشطة العنصر شكلت انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، مشدّدا على أنّ الجيش الإسرائيليّ سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الجيش

الإسرائيليّ

مسؤول

القوة

البشرية

لقطاع

LBCI التالي
أسرار الصحف 25-7-2025
ماكرون خلال لقائه سلام: فرنسا ستواصل مساهمتها في تعزيز الجيش اللبناني بما يضمن احتكار الدولة للسلاح
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-06-28

الجيش الاسرائيلي: قتلنا حسن محمد حمودي مسؤول الصواريخ المضادة للدروع في منطقة بنت جبيل بحزب الله

LBCI
خبر عاجل
2025-06-23

الجيش الإسرائيلي: استهداف قيادة فيلق ثأر الله التابع للحرس الثوري والمسؤول عن الأمن في منطقة طهران

LBCI
خبر عاجل
2025-07-10

الجيش الإسرائيلي: قضينا في منطقة المنصوري جنوبي لبنان على قائد المدفعية في حزب الله بقطاع الساحل

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-09

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا يوم أمس في منطقة بابلية في جنوب لبنان وقضينا على المدعو حسين علي مزهر مسؤول إدارة النيران في قطاع الزهراني التابع لوحدة بدر في حزب الله

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
12:33

دورية من أمن الدولة - صور أوقفت 3 اشخاص بجرم ترويج المخدرات وتعاطيها

LBCI
أمن وقضاء
11:46

منع مرور الشاحنات على طرق مؤدية إلى الأرز خلال مهرجانات

LBCI
أخبار لبنان
11:35

​​​​​​​الرئيس عون استقبل وفد "نادي الصحافة": المفاوضات مع حزب الله تتقدم وهناك تجاوب حول الأفكار المطروحة

LBCI
أخبار لبنان
11:32

رئيس الجمهورية استقبل القاضي عبود والمدعي العام الماليّ الجديد

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-07-22

البرتغال تلمح إلى دعمها لمقترح المغرب بشأن الصحراء الغربية

LBCI
آخر الأخبار
00:43

احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان وجريحان في ٣ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

LBCI
موضة وجمال
2025-05-04

"أشعر أنني محظوظة جداً"... هكذا احتفلت جيجي حديد بعيد ميلادها الـ30!

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-22

كرامي دعت 160 مدير مدرسة الى الانضمام للحملة الوطنية لدعم المدرسة الرسمية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:01

استعدادات لاستقبال جورج عبد الله إثر عودته إلى لبنان

LBCI
أخبار لبنان
07:12

الإعلان عن مؤتمر "الاقتصاد الاغترابي الرابع" في 8 آب... رجي: لبنان عازم على استعادة سيادته على كامل أراضيه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

سباقات تسلق الهضبة انطلقت من فالوغا ومشاركة لبنانية لافتة في راليات أوروبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

لعبة Labubu: من ألف عامٍ من الأساطير إلى ترند الجيل الجديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

الذكاء الإصطناعي في الجامعات... بين الممنوع والمسموح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

زراعة لبنان تعاني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

8 مليار دولار من أموال المودعين غير مشروعة... والمحاسبة تبدأ بقانون استرداد الأموال المنهوبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

بالأرقام: اقتصاد لبنان ينزف بعد الحرب… وهذا هو الحلّ

LBCI
أخبار دولية
13:11

إسرائيل ترفض عرضًا بريطانيًا لنشر أبراج مراقبة على الحدود وتتمسك بالاحتلال بذريعة أمنية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
03:14

بعد نقله إلى المستشفى... هذا ما كشفته "البطريركية المارونية" بشأن الوضع الصحي للراعي

LBCI
اقتصاد
02:14

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
صحف اليوم
00:55

لبنان يتفاجأ بطروحات توم براك بشأن مزارع شبعا... (الشرق الأوسط)

LBCI
أخبار لبنان
04:25

بيان لوزارة الشؤون الإجتماعية بشأن التحويلات المالية عن شهر تموز للمستفيدين من برنامج "أمان"

LBCI
أخبار لبنان
01:45

اللبناني جورج عبدالله يخرج من السجن في فرنسا

LBCI
أمن وقضاء
13:00

رجل ثمانيني وزوجته ضحيتا جريمة مروعة في المعاملتين ومشاهد خاصة للـLBCI من داخل مسرح الجريمة

LBCI
أمن وقضاء
04:47

مبلغ مالي مزيّف مقابل دراجة آلية... قوى الأمن تعمّم صورة محتال محترف

LBCI
خبر عاجل
12:54

أدرعي: الجيش الاسرائيلي أغار على مستودعات أسلحة ومنصة قذائف صاروخية لحزب الله في الجنوب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More