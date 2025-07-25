رئيس الجمهورية استقبل القاضي عبود والمدعي العام الماليّ الجديد

استقبل رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، والمدعي العام الماليّ الجديد القاضي ماهر شعيتو.



وهنّأ القاضي شعيتو بتسلّمه مهامه، متمنيًا له التوفيق.



وأكّد أنّ مكافحة الفساد تشكّل أولوية وطنية، وأنّ للنيابة العامة المالية دورًا محوريًا في هذا المجال.