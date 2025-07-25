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​​​​​​​الرئيس عون استقبل وفد "نادي الصحافة": المفاوضات مع حزب الله تتقدم وهناك تجاوب حول الأفكار المطروحة

أخبار لبنان
2025-07-25 | 11:35
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​​​​​​​الرئيس عون استقبل وفد &quot;نادي الصحافة&quot;: المفاوضات مع حزب الله تتقدم وهناك تجاوب حول الأفكار المطروحة
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​​​​​​​الرئيس عون استقبل وفد "نادي الصحافة": المفاوضات مع حزب الله تتقدم وهناك تجاوب حول الأفكار المطروحة

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنه "عندما تكون الأجهزة الأمنية والإرادة السياسية متفقين على هدف واحد، فلا خوف على لبنان، والجيش والقوى الأمنية يعملون على توقيف شبكات إرهابية، ويقومون بعملهم على أكمل وجه، ويجب التنبه من الاخبار المفبركة التي تهدف الى اثارة البلبلة والخوف من أمور غير موجودة بالاصل".

وكشف الرئيس عون في خلال استقباله وفدا من "نادي الصحافة" برئاسة رئيسه بسام أبو زيد، عن قيامه شخصيا باتصالات مع "حزب الله" لحل مسألة السلاح، مشيرا الى أن المفاوضات تتقدم ولو ببطء، وأن هناك تجاوبا حول الأفكار المطروحة في هذا المجال.

وشدّد على دعمه للقضاء في "فتح أي ملف متعلق بالفساد، بمعزل عن أي خلفية طائفية كانت أو حزبية". 

ولفت الى أن "ملفات الفساد التي فتحت الى الآن، متعلقة بأشخاص من مختلف الطوائف والانتماءات الحزبية". وقال: "سأسير في ملف الفساد الى النهاية، شاء من شاء وابى من أبى".

وعن الخلافات الحاصلة حول موضوع اقتراع المنتشرين في الخارج في الانتخابات النيابية، أوضح أن هذا النقاش يحسمه مجلس النواب، وان الحكومة قامت بما عليها.

أبو زيد

وقال أبو زيد في خلال اللقاء: "في شباط الماضي زرناكم فخامة الرئيس ونعود اليوم بعد ٥ أشهر إلى قصر بعبدا ولا زال الأمل يحدونا في أن المسيرة التي وضعتم خارطة الطريق لها في خطاب القسم ستتحقق. في الاشهر الخمسة هذه ظهر أن التحديات كبيرة وان العوائق تأتي من كل حدب وصوب، ولكنها تواجه من قبلكم بتصميم لبلوغ الهدف مهما كبرت الصعاب".

وأضاف: "نأتي اليكم حاملين معنا أسئلة وتساؤلات من اللبنانيين، نأتي اليكم ونعلم جيدا أن الامور ليست كوني فكانت لا في حصرية السلاح ولا في الإصلاح وقيام الدولة ولا في مواجهة الفساد ولا في استقلالية القضاء وغيرها من التحديات. نأتي اليكم وكلنا أمل وثقة في أن نجد لديكم من المعطيات ما يكفي لطمأنة كل اللبنانيين بأن مسار النهوض لن يتوقف وأن لبنان بمساعدة أبنائه وأشقائه والمجتمع الدولي سيكون خير مثال على ثبات الدولة والوطن وتقدمه وتطوره".

وتابع: "نحن كسيدات ورجال نعمل في مهنة الإعلام والصحافة لن نقف أبدا مكتوفي الأيدي، ولا نقف في عملية استعادة الدولة وإظهار الحقائق كاملة".

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