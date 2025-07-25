قعقور لـ"جدل": لبنان ليس ساحة نفوذ... وهناك فرصة ذهبية لوضع حل مستدام

رأت النائبة حليمة قعقور أن حزب الله هو نتيجة غياب الدولة والاحتلال الاسرائيلي، مشددة على أن هناك فرصة ذهبية لوضع حل مستدام، ومشيرة الى أنه اذا كان هناك ارادة سياسية فنستطيع تحقيق ذلك.



ولفتت قعقور في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI، الى أن العدو الاسرائيلي يعيق تطبيق القرار 1701 وأنه يقوم بالخروقات وأن فرنسا وأميركا لم تضمنا اتفاق وقف اطلاق النار .



وشددت على أن لبنان ليس ساحة نفوذ، لافتة الى أن حماية السيادة تكون ضد أي طرف يتدخل بسيادة لبنان وأن التدخل لا يبرر.





وأعلنت قعقور أنها تعمل على مشروع هو التقييم الذي ينص على أن السياسات العامة يجب أن تكتب وأن تكون قابلة للتقييم.



وأكدت أنها تؤيّد رفع الحصانة، مشيرة الى أنه يجب أن يُحاسب الوزراء جميعهم أمام القضاء العادي بعيدًا من الازدواجية.