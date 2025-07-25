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عطية لـ"جدل": بري قال لي إن براك خرج "مبسوط" من الاجتماع... وقبرص غشّت لبنان
أخبار لبنان
2025-07-25 | 16:13
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عطية لـ"جدل": بري قال لي إن براك خرج "مبسوط" من الاجتماع... وقبرص غشّت لبنان
أعلن النائب سجيع عطية أن رئيس مجلس النواب نبيه بري قال له إن المبعوث الأميركي توم براك خرج "مبسوط" من الاجتماع معه، مشيرا الى أن لبنان بحاجة لضمانة وأن المطلوب من الاميركي أن يكون حاسما أكثر.
وقال عطية في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI: "استفزني الانسياب التام في موضوع رفع الحصانة عن بوشيكيان وكأن لا أحد في البلد أخطأ بحق المال العام ولم يكن هناك وحدة معايير".
وأضاف: "كيف لسياسيّ أن يحقق مع سياسيّ فالاعتراض الأساسيّ هو على المشهدية والأسلوب أي اتجهنا نحو الأضعف فقط لنظهر للخارج أنّنا نكافح الفساد".
ولفت عطية الى أن المشهد في سوريا مخيف، مشيرا الى أن أي فوضى فيها ستنعكس على لبنان وأن البلاد في موقف حساس جدا.
واستبعد عطية أن تجري الانتخابات النيابية، معتبرا أن الجميع سعيد بالنتائج الحالية وألا مصلحة لأحد باجرائها.
وقال عطية إن قبرص غشّت لبنان وأن الأخير خسر 5000 كلم مربع بحرًا.
أخبار لبنان
لـ"جدل":
"مبسوط"
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