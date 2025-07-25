الأسمر لـ"جدل": لا يُعقل أن لا تكون هناك مهلة زمنية واضحة لنزع سلاح الحزب

أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر أن "نزع السلاح غير الشرعي هو مطلبنا أولاً ومطلب لبنان قبل أن يكون مطلب الخارج".



وقال الأسمر في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI: "لدي ثقة بالرئيسين عون وسلام ولكن الطريقة المتّبعة غير مقنعة ولا يُعقل أن لا تكون هناك مهلة زمنية واضحة لنزع سلاح الحزب".



ورأى ألا سبب لتمسّك الحزب بالسلاح وألا سبب للدولة اللبنانية لأن تخاف من الحزب نفسه.





وسأل: "لِمَن ترك حزب الله السلاح في شمال الليطاني؟ ضدّ من يُريد استخدامه؟ وكيف يمكن الجلوس معه والتفاوض في ظل هذه الظروف؟".



وأكد أنه مع رفع الحصانات عن النواب، مشيرا الى أن كل من مدّ يده الى المال العام يجب أن يحاسب وأنه يجب فتح الملفات كلها.



وشدد الأسمر على رفض أي تأجيل للانتخابات النيابية وعلى أنه يجب أن تحصل بموعدها.





