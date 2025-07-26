نواف سلام: زياد الرحباني قال ما لم يجرؤ كثيرون على قوله

نعى رئيس الحكومة نواف سلام الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني.



وكتب عبر حسابه على منصة "إكس": "بغياب زياد الرحباني، يفقد لبنان فنانا مبدعا استثنائيا وصوتا حرا ظلّ وفيا لقيم العدالة والكرامة. زياد جسد التزامًا عميقا بقضايا الإنسان والوطن".



وأضاف: "من على خشبة المسرح، وفي الموسيقى والكلمة، قال زياد ما لم يجرؤ كثيرون على قوله، ولامس آمال اللبنانيين وآلامهم على مدى عقود. بصراحته الجارحة، زرع وعيا جديدا في وجدان الثقافة الوطنية. أتقدّم من القلب بأحرّ التعازي لعائلته، ولجميع اللبنانيين الذين أحبّوه واعتبروه صوتهم".