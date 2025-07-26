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بري نعى زياد الرحباني: اللحن حزين والكلمات مكسورة الخاطر

أخبار لبنان
2025-07-26 | 05:51
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بري نعى زياد الرحباني: اللحن حزين والكلمات مكسورة الخاطر
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بري نعى زياد الرحباني: اللحن حزين والكلمات مكسورة الخاطر

نعى رئيس مجلس النواب نبيه بري الفنان زياد الرحباني، قائلا: "لبنان من دون "زياد" اللحن حزين... والكلمات مكسورة الخاطر... والستارة السوداء تُسدل على فصل رحباني إنساني ثقافي فني ووطني لا يموت".

وأضاف الرئيس بري: "أحر التعازي للعظيمة "فيروز" لآل الرحباني وجميع اللبنانيين برحيل الفنان المبدع زياد الرحباني الذي جسد لبنان "الحلو" كما أحبه فنظمه قصيدة وعزفه لحناً وأنشده أغنية. وداعاً زياد".

أخبار لبنان

بري

زياد الرحباني

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