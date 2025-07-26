بري نعى زياد الرحباني: اللحن حزين والكلمات مكسورة الخاطر

نعى رئيس مجلس النواب نبيه بري الفنان زياد الرحباني، قائلا: "لبنان من دون "زياد" اللحن حزين... والكلمات مكسورة الخاطر... والستارة السوداء تُسدل على فصل رحباني إنساني ثقافي فني ووطني لا يموت".



وأضاف الرئيس بري: "أحر التعازي للعظيمة "فيروز" لآل الرحباني وجميع اللبنانيين برحيل الفنان المبدع زياد الرحباني الذي جسد لبنان "الحلو" كما أحبه فنظمه قصيدة وعزفه لحناً وأنشده أغنية. وداعاً زياد".