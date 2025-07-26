سلام إطلع بري على نتائج زيارته باريس ولقائه الرئيس ماكرون

زار رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ظهر اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة.



وتناول اللقاء البحث في الشؤون البرلمانية، لا سيما مشاريع القوانين الإصلاحية التي أحالتها الحكومة إلى المجلس النيابي، وفي مقدمها مشروع قانون استقلالية القضاء، ومشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي.



كما أطلع الرئيس سلام الرئيس بري على نتائج زيارته الرسمية إلى باريس ولقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وما تخللها من تأكيد فرنسي على دعم لبنان في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تأكيد العمل على التجديد لقوات "اليونيفيل" في إطار الحفاظ على الاستقرار في الجنوب.