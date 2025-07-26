بري تابع التطورات مع سلام ومستشار رئيس الجمهورية والتقى المفتي طالب وقائد منطقة الجنوب في قوى الأمن

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، حيث تناول اللقاء تطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية وشؤونًا تشريعية.



كما تابع الرئيس بري تطورات الاوضاع العامة والمستجدات خلال لقائه مستشار رئيس الجمهورية العميد أندريه رحال.



واستقبل رئيس المجلس ايضًا المفتي الشيخ أحمد طالب، بحضور مدير العمليات المالية في مصرف لبنان علي طالب.



كما استقبل الرئيس بري قائد منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الامن الداخلي العميد أحمد ابو ضاهر.