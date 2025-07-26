الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
28
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
28
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جولة لوزير الصحة في الجنوب: تفقدٌ لمستشفيات النبطية وتأكيد على دعم المنطقة بالأجهزة والمعدات
أخبار لبنان
2025-07-26 | 11:12
مشاهدات عالية
شارك
شارك
جولة لوزير الصحة في الجنوب: تفقدٌ لمستشفيات النبطية وتأكيد على دعم المنطقة بالأجهزة والمعدات
3
min
جولة لوزير الصحة في الجنوب: تفقدٌ لمستشفيات النبطية وتأكيد على دعم المنطقة بالأجهزة والمعدات
جال وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين على رأس وفد من الوزارة في محافظة النبطية حيث اطلع على الوضع الصحي في المستشفيات الحكومية في المنطقة.
وكانت محطته الاولى في دارة الخليل في حاصبيا حيث كان في استقباله النواب وائل ابو فاعور ،قاسم هاشم، فراس حمدان، الياس جراده ، ميشال معوض، وزير الصحة السابق حمد حسن, مديرة مستشفى حاصبيا الدكتورة سماح البيطار مدير مكتب النائب انور الخليل د. امين شميس ووفود دينية واجتماعية وبلدية واختيارية.
بعد كلمات ترحيبية وكلمة مديرة مستشفى حاصبيا التي عرضت خلالها مشاكل واوضاع المستشفى عقد الوزير مؤتمرا صحافيا تحدث وقال اريد ان اؤكد على الشراكة الدائمة بين القطاع العام والخاص واعتبر ان الهم الاساسي للناس هو بناء مستشفيات حكومية في كافة المناطق وخاصة مناطق الاطراف اي المناطق الحدودية.
واضاف اليوم سوف نفتتح ثلاثة اقسام في المستشفى متمنيا عودة المستشفى الى ما كانت عليه وتستطيع ان تقدم كافة الخدمات الى اهالي حاصبيا والمنطقة وتساعدهم على الثبات والاستقرار في ارضهم لان من دون استشفاء لا يمكن للانسان ان يستقر واكد ان لكل انسان الحق في الحصول على الطبابة والاستشفاء بغض النظر عن انتمائه ودينه وطائفته
وتابع الوزير
ان الحاجات الاساسية التي تحتاجها المستشفى مثل الجهاز المتعلق بفحص الجهاز الهضمي وايضا الجهاز المتعلق بجراحة العين ستتحقق باسرع وقت ممكن و اكد ان الكثير من الاجهزة المقدمة من قبل وزارة الصحة عبر البنك الدولي كجهاز تصوير الثدي وغيره الكثير.
وافتتح بعدها قسم العناية الفائقة وقسم علاج الأمراض السرطانية وقسم غسيل الكلى في مستشفى حاصبيا بحضور مديرة المستشفى.
وزير الصحة تفقد أيضا مستشفى مرجعيون الحكومي واطلع على اوضاعها كما زار مركز الرعاية الصحية الأولية فيه بحضور مدير المستشفى الدكتور مؤنس كلاكش والكادر الطبي والعاملين فيها وكان له كلمة اعتبر فيها ان من اهم عوامل الصمود والاستقرار هو وجود مستشفى قوي يساعد على تلبية حاجات الناس الاستشفائية والدولة تعمل على هذا الموضوع بكل جدية وثبات دون كلل وخاصة في هذه المنطقة الحدودية.
واضاف الوزارة تعي تماما المسؤولية الملقاة على عاتقها تجاه كل لبنان وخاصة تجاه اهالي هذه المنطقة واكد كما حاصبيا على الكثير من الاجهزة المقدمة من خلال وزارة الصحة عبر البنك الدولي.
أخبار لبنان
لوزير
الصحة
الجنوب:
تفقدٌ
لمستشفيات
النبطية
وتأكيد
المنطقة
بالأجهزة
والمعدات
التالي
أسرار الصحف 26-7-2025
جورج عبدالله في لبنان بعد الإفراج عنه
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-06-04
وزارة الصحة دعت الى التقدم لمناقصة شراء معدات وتجهيزات طبية متخصصة للمستشفيات الحكومية
أخبار لبنان
2025-06-04
وزارة الصحة دعت الى التقدم لمناقصة شراء معدات وتجهيزات طبية متخصصة للمستشفيات الحكومية
0
أخبار لبنان
2025-05-03
وزير الصحة في طرابلس: دعم للقطاع الصحيّ وتأكيد على الشراكة مع المؤسسات الصحية
أخبار لبنان
2025-05-03
وزير الصحة في طرابلس: دعم للقطاع الصحيّ وتأكيد على الشراكة مع المؤسسات الصحية
0
أخبار لبنان
2025-07-13
جولة تفقدية لوزير الداخلية في مطار بيروت
أخبار لبنان
2025-07-13
جولة تفقدية لوزير الداخلية في مطار بيروت
0
خبر عاجل
2025-06-12
وزارة الصّحة: شهيد في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة النبطية الفوقا جنوبي لبنان
خبر عاجل
2025-06-12
وزارة الصّحة: شهيد في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة النبطية الفوقا جنوبي لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:23
"التيار الوطني" ينعى الرحباني
أخبار لبنان
15:23
"التيار الوطني" ينعى الرحباني
0
أخبار لبنان
15:04
مرقص: خسارة زياد الرحباني لا تعوض
أخبار لبنان
15:04
مرقص: خسارة زياد الرحباني لا تعوض
0
أخبار لبنان
14:04
تواصل بين شيخ العقل والشيخ الهجري وإتصالات من شيوخ عشائر في سوريا سعيًا لتوفير الإستقرار
أخبار لبنان
14:04
تواصل بين شيخ العقل والشيخ الهجري وإتصالات من شيوخ عشائر في سوريا سعيًا لتوفير الإستقرار
0
أخبار لبنان
14:01
جعجع: برحيل زياد الرحباني خسر لبنان فنانا استثنائيا
أخبار لبنان
14:01
جعجع: برحيل زياد الرحباني خسر لبنان فنانا استثنائيا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-04-09
الجيش الإسرائيلي: سقوط إحدى مسيراتنا داخل الأراضي اللبنانية بسبب خلل تقني ولا خوف من تسرب للمعلومات
خبر عاجل
2025-04-09
الجيش الإسرائيلي: سقوط إحدى مسيراتنا داخل الأراضي اللبنانية بسبب خلل تقني ولا خوف من تسرب للمعلومات
0
منوعات
2025-05-09
نقل 163 قطعة جديدة من مجموعة "الملك الذهبي" للمتحف المصري الكبير... إليكم التفاصيل
منوعات
2025-05-09
نقل 163 قطعة جديدة من مجموعة "الملك الذهبي" للمتحف المصري الكبير... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
07:54
وداعًا زياد الرحباني…
تقارير نشرة الاخبار
07:54
وداعًا زياد الرحباني…
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-13
بعد إقرار الحكومة لمشروع قانون إصلاح وضع المصارف... إليكم الخطوات المقبلة
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-13
بعد إقرار الحكومة لمشروع قانون إصلاح وضع المصارف... إليكم الخطوات المقبلة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
من غنوا كلماته لسنوات يكتبون عنه اليوم... ومواقع التواصل تتحول لمساحة وداع لزياد!
تقارير نشرة الاخبار
13:33
من غنوا كلماته لسنوات يكتبون عنه اليوم... ومواقع التواصل تتحول لمساحة وداع لزياد!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
النبيذ اللبناني نجم مهرجان ضهور الشوير
تقارير نشرة الاخبار
13:33
النبيذ اللبناني نجم مهرجان ضهور الشوير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
هذا عالم العبقري زياد الرحباني الصغير!
تقارير نشرة الاخبار
13:26
هذا عالم العبقري زياد الرحباني الصغير!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
فل زياد... بلا ولا شي
تقارير نشرة الاخبار
13:23
فل زياد... بلا ولا شي
0
أخبار دولية
13:21
الضغط يتصاعد على نتنياهو: صفقة الأسرى على الطاولة وسط انقسام داخلي وتحذيرات من كارثة إنسانية
أخبار دولية
13:21
الضغط يتصاعد على نتنياهو: صفقة الأسرى على الطاولة وسط انقسام داخلي وتحذيرات من كارثة إنسانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
عودة النازحين السوريين المنظمة بدأت… ولبنان الرسمي يقرر إقفال الملف مع نهاية عام 2025
تقارير نشرة الاخبار
13:19
عودة النازحين السوريين المنظمة بدأت… ولبنان الرسمي يقرر إقفال الملف مع نهاية عام 2025
0
أخبار لبنان
13:17
في النبطية... مبادرة أهلية لحفظ ذاكرة المدينة
أخبار لبنان
13:17
في النبطية... مبادرة أهلية لحفظ ذاكرة المدينة
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:16
مقدمة النشرة المسائية 26-07-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:16
مقدمة النشرة المسائية 26-07-2025
0
أخبار لبنان
11:12
جولة لوزير الصحة في الجنوب: تفقدٌ لمستشفيات النبطية وتأكيد على دعم المنطقة بالأجهزة والمعدات
أخبار لبنان
11:12
جولة لوزير الصحة في الجنوب: تفقدٌ لمستشفيات النبطية وتأكيد على دعم المنطقة بالأجهزة والمعدات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
04:16
وفاة الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني
خبر عاجل
04:16
وفاة الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني
2
فنّ
07:52
كارمن لبّس ناعيةً زياد الرحباني: "حاسة كل شي راح حاسة فضي لبنان"
فنّ
07:52
كارمن لبّس ناعيةً زياد الرحباني: "حاسة كل شي راح حاسة فضي لبنان"
3
صحف اليوم
00:28
في عاليه... تفكيك مخيم تدريبي لحركة "حماس" و"الجماعة الإسلامية" (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:28
في عاليه... تفكيك مخيم تدريبي لحركة "حماس" و"الجماعة الإسلامية" (الشرق الأوسط)
4
فنّ
04:30
لبنان يودّع الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني
فنّ
04:30
لبنان يودّع الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني
5
أخبار لبنان
05:51
بري نعى زياد الرحباني: اللحن حزين والكلمات مكسورة الخاطر
أخبار لبنان
05:51
بري نعى زياد الرحباني: اللحن حزين والكلمات مكسورة الخاطر
6
أخبار لبنان
06:41
في أحد المنتجعات في المنية... وفاة طفل غرقا
أخبار لبنان
06:41
في أحد المنتجعات في المنية... وفاة طفل غرقا
7
أخبار لبنان
12:21
زياد الرحباني... هذه مراسم الدفن والتعازي
أخبار لبنان
12:21
زياد الرحباني... هذه مراسم الدفن والتعازي
8
أمن وقضاء
05:34
سرق سيارة من الطريق الجديدة... وأوقف بعد ساعات!
أمن وقضاء
05:34
سرق سيارة من الطريق الجديدة... وأوقف بعد ساعات!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More