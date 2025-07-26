أمن الدولة تختم بالشمع الأحمر معملي تعبئة مياه شرب مخالفين للشروط الصحيّة في صيدا

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:



"في إطار جهودها المستمرة لحماية الصحة العامة، ختمت دورية من مديرية الجنوب الإقليمية – مكتب صيدا، بتاريخ ٢٥/٧/٢٠٢٥، معملين لتكرير وتعبئة مياه الشرب في صيدا بالشمع الأحمر، بمؤازرة مندوبين من مديرية حماية المستهلك. وقد أظهرت الفحوص المخبرية بأن المياه المنتجة في المعملين هي ملوّثة جرثوميًا، فتمّ تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين، وذلك بناءً على إشارة القضاء المختص".



