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تواصل بين شيخ العقل والشيخ الهجري وإتصالات من شيوخ عشائر في سوريا سعيًا لتوفير الإستقرار
أخبار لبنان
2025-07-26 | 14:04
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تواصل بين شيخ العقل والشيخ الهجري وإتصالات من شيوخ عشائر في سوريا سعيًا لتوفير الإستقرار
جرى تواصل عصر اليوم بين شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى والشيخ حكمت الهجري، تناول مجريات الامور الراهنة على مختلف المستويات.
وبحسب بيان صادر عن المكتب الاعلامي في مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز، فان الشيخ ابي المنى قدم للشيخ الهجري خلال الاتصال بينهما التعازي بالشهداء، متمنيًا للجرحى والمصابين الشفاء العاجل، ومؤكدا له السعي الدؤوب للمساعدة في تأمين مستلزمات الحياة للاهل في مدينة السويداء ومناطقها، من خلال الخطوات التي اتخذتها مشيخة العقل والمجلس المذهبي اخيرًا لدعم اهالي السويداء، وكذلك لمضاعفة الجهود من اجل تثبيت وحدة الجبل وصون منعته والحفاظ على هويته الاصيلة، وتوازيا السعي الدؤوب لتوفير الاستقرار، من خلال التواصل المستمر مع الجهات الدولية المؤثرة عبر سفاراتها في لبنان.
كما تلقى الشيخ ابي المنى اتصالات من كبار شيوخ العشائر العربية تم خلالها تبادل التأكيد على عمق العلاقة التي تربط الموحدين الدروز والعشائر، وعلى ضرورة التعاون لطي صفحة الأسى ومنع الاعتداء ووأد الفتنة.
وفي السياق نفسه، تلقى الشيخ ابي المنى اليوم اتصالات من بعض كبار شيوخ العشائر من سوريا، في اطار السعي لانهاء الصدامات والأحداث وتوفير الاستقرار واستعادة الثقة.
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