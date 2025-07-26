مرقص: خسارة زياد الرحباني لا تعوض

اكد وزير الإعلام المحامي بول مرقص انه"بوفاة الفنان زياد الرحباني، يخسر لبنان والعالم عموداً من أعمدة الفن اللبناني المبدع، الرائد والاستثنائي".



وكتب عبر منصة "اكس": "يسقط عمود ولا يسقط هيكل الفن اللبناني الواسع الأصيل الزاخر بالطاقات المميزة، سواء الموجودة أو الصاعدة. وإن كان لبنان يزخر دائماً بهذه الطاقات الفنيّة، الاّ أن خسارة زياد لا تعوّض".



وختم:"أحرّ التعازي لوالدته الست فيروز ولعائلته الصغيرة وكل محبيه".