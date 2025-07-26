"التيار الوطني" ينعى الرحباني

نعى "التيار الوطني الحر" "الفنان المبدع زياد الرحباني، الذي كان عنواناً للفن الملتزم قضايا الإنسان والوطن والعدالة".



وقال: "إنها خسارة كبيرة للبنان مع فقدان زياد الذي بقي مناضلًا بالكلمة والموقف والمسرح والموسيقى، لا يعرف المهادنة مع الظلم، ولا التهاون مع التبعية، فكان ابنًا وفيًّا لوطنٍ يصرخ فيه الحقّ. يتقدّم التيار الوطني الحر من الضغسيدة فيروز وعائلة الرحباني الكريمة ومن الشعب اللبناني بأحرّ التعازي"، مؤكداً إن "إرث زياد سيبقى خالداً في الوجدان الوطني اللبناني".