الحواط: سنتذكر زياد الرحباني أرزة رحبانية وصرخة وجع وإبداع

كتب النائب زياد الحواط عبر حسابه في منصة "إكس": "زياد الرحباني الذي فقده لبنان، شكّل في حياته حالة فنية وثقافية خاصة، وعبّر في أعماله الفنية كتابة ولحناً عن اللبناني المتعب والمقهور . سنذكره على الدوام أرزة رحبانية وصرخة الوجع والإبداع".