الصليب الأحمر يسحب شابًا تعرّض لحادث صدم على أوتوستراد جونية وسقط في وادي حنتوش

سحب الصليب الأحمر اليوم شاباً كان يقود دراجة نارية وتعرّض لحادث صدم على أوتوستراد جونية، ما أدى إلى سقوطه في وادي حنتوش في غادير.



وقد نُقل إلى مستشفى سيدة لبنان لتلقّي العلاج، حيث تبيّن أنه تعرّض لاصابة بالغة في رجله.