قبيسي من أنصار: لن نتوقف عند احداث تسعى لتركيعنا

رعى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي الاحتفال الذي نظمته حركة "أمل" في بلدة أنصار ، وقال في كلمة له "نتمسك بفكر الامام الصدر لأنه أسس لواقع افضل نقل لبنان من حالة طائفية متشرذمة على مساحة الوطن ومن حالة ضعف بأن قوة لبنان بضعفه الى لبنان المقاوم الموحد الذي يسعى دائما للعيش المشترك وإلغاء الطائفية السياسية لتوحيد جميع الطوائف والمناطق تحت قضية واحدة هي الدفاع عن الوطن والسيادة بوجه كل من يعتدي على حدودنا وسيادتنا".



واضاف: "كل ما نسعى اليه ان يكون وطننا موحدا بوجه ما تقوم به اسرائيل من اعتداءات مع سعيها الدائم لتفريق اللبنانيين بفتح مشاكل وحروب تكرسها يوميا من خلال اعتداءاتها على قرأنا وبلداتنا وتغتال من خلالها شباب مقاوم أمن بحقهم بالدفاع عن لبنان وسيادته وما نشهده من إجرام متكرر يومي يؤكد هوية اسرائيل بأنها دولة مجرمة معتدية ويثبت هويتنا بأننا شباب مقاوم كنا وما زلنا نؤمن بأن الأوطان لا تتحرر الا على أيدي المؤمنين الشرفاء".