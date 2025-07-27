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براك: طالما أن "حزب الله" يحتفظ بسلاحه فلن تكفي الأقوال.. وعلى الحكومة و"الحزب" أن يتصرفا فورًا حتى لا يُحكم على لبنان بالبقاء في "جمود"

أخبار لبنان
2025-07-27 | 04:26
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براك: طالما أن &quot;حزب الله&quot; يحتفظ بسلاحه فلن تكفي الأقوال.. وعلى الحكومة و&quot;الحزب&quot; أن يتصرفا فورًا حتى لا يُحكم على لبنان بالبقاء في &quot;جمود&quot;
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براك: طالما أن "حزب الله" يحتفظ بسلاحه فلن تكفي الأقوال.. وعلى الحكومة و"الحزب" أن يتصرفا فورًا حتى لا يُحكم على لبنان بالبقاء في "جمود"

كتب المبعوث الاميركي توم براك في منشور له على منصة "إكس" "ترتكز مصداقية الحكومة اللبنانية على قدرتها على التوفيق بين المبادئ والممارسات. وكما كرر المسؤولون اللبنانيون مرارًا، من الضروري أن “يكون للدولة وحدها حق احتكار السلاح”. ما دام “حزب الله” يحتفظ بسلاحه، فلن تكفي الأقوال. على الحكومة وحزب الله أن يلتزما بالكامل ويتصرفا فورًا، حتى لا يُحكم على الشعب اللبناني بالبقاء في حالة الجمود المتعثر".

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