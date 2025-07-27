الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
35
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
32
o
كسروان
32
o
متن
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
35
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
32
o
كسروان
32
o
متن
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مصلحة الليطاني: قطع وعزل المحطة الخارجية لمعمل الأولي غدا الاثنين
أخبار لبنان
2025-07-27 | 04:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مصلحة الليطاني: قطع وعزل المحطة الخارجية لمعمل الأولي غدا الاثنين
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، قطع وعزل المحطة الخارجية لمعمل الأولي بشكل كامل يوم غد الاثنين، من الثامنة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر، بهدف إجراء أعمال الصيانة السنوية الضرورية.
وتُفيد المصلحة أن الخطوط المغذّاة من محطة الأولي، وهي جزين 1، جزين 2، وجزين 3، ستتعرّض إلى حالة من عدم الاستقرار في التغذية الكهربائية خلال فترة تنفيذ أعمال الصيانة.
وتعتذر المصلحة عن أي إزعاج قد ينتج عن ذلك، وتؤكد حرصها على إنجاز أعمال الصيانة بالسرعة الممكنة لضمان استمرارية الخدمة وتحسينها.
أخبار لبنان
الليطاني:
المحطة
الخارجية
لمعمل
الأولي
الاثنين
التالي
تدابير سير في شارع غورو اعتبارًا من الغد بسبب أعمال صيانة تستمر أسبوعًا
الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية والرطوبة في ذروتها...
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-06-22
وزير الخارجية الإيراني: سأجري مشاورات جادة مع بوتين غدا الاثنين
آخر الأخبار
2025-06-22
وزير الخارجية الإيراني: سأجري مشاورات جادة مع بوتين غدا الاثنين
0
أخبار لبنان
2025-05-28
مطار بيروت... المحطة الأولى من جولة رسامني الميدانية
أخبار لبنان
2025-05-28
مطار بيروت... المحطة الأولى من جولة رسامني الميدانية
0
آخر الأخبار
2025-05-14
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: توقف محطة جب جنين لمعالجة مياه الصرف الصحي نتيجة عيوب تشغيلية تتحمّل مسؤوليتها مؤسسة مياه البقاع
آخر الأخبار
2025-05-14
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: توقف محطة جب جنين لمعالجة مياه الصرف الصحي نتيجة عيوب تشغيلية تتحمّل مسؤوليتها مؤسسة مياه البقاع
0
أخبار لبنان
2025-06-26
مصلحة زراعة عكار حذرت من قطع الأشجار وبيع الحطب: مخالفة صريحة للقوانين وتعدّ على الثروة الحرجية
أخبار لبنان
2025-06-26
مصلحة زراعة عكار حذرت من قطع الأشجار وبيع الحطب: مخالفة صريحة للقوانين وتعدّ على الثروة الحرجية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:41
الرئيس عون: إعلان زحلة مدينة عالمية للنبيذ إنجاز للبنان...
أخبار لبنان
06:41
الرئيس عون: إعلان زحلة مدينة عالمية للنبيذ إنجاز للبنان...
0
رياضة
05:50
حادث في رأس نحاش البترونية ضمن المرحلة الأولى من بطولة لبنان في الرالي
رياضة
05:50
حادث في رأس نحاش البترونية ضمن المرحلة الأولى من بطولة لبنان في الرالي
0
أخبار لبنان
05:43
قاسم هاشم: لإعادة إعمار الجنوب وتثبيت أبناء المنطقة في أرضهم... ووحدة الموقف الداخلي خشبة خلاص الوطن
أخبار لبنان
05:43
قاسم هاشم: لإعادة إعمار الجنوب وتثبيت أبناء المنطقة في أرضهم... ووحدة الموقف الداخلي خشبة خلاص الوطن
0
رياضة
05:36
باسيل: نطمح لأن تصبح البترون عاصمة الرياضة كما هي عاصمة السياحة
رياضة
05:36
باسيل: نطمح لأن تصبح البترون عاصمة الرياضة كما هي عاصمة السياحة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:10
الجيش الاسرائيلي يقول إنه قام بإسقاط مساعدات إنسانية جوا في قطاع غزة
أخبار دولية
00:10
الجيش الاسرائيلي يقول إنه قام بإسقاط مساعدات إنسانية جوا في قطاع غزة
0
فنّ
2025-07-26
بديع أبو شقرا يودّع زياد الرحباني بكلمات مؤثرة: "هيدا هو الإنسان يلي قال كل الحقيقة"
فنّ
2025-07-26
بديع أبو شقرا يودّع زياد الرحباني بكلمات مؤثرة: "هيدا هو الإنسان يلي قال كل الحقيقة"
0
أخبار دولية
01:35
الجيش الإسرائيلي يعلن "تعليقا تكتيكيا" يوميا لعملياته العسكرية في مناطق عدة في غزة
أخبار دولية
01:35
الجيش الإسرائيلي يعلن "تعليقا تكتيكيا" يوميا لعملياته العسكرية في مناطق عدة في غزة
0
أخبار دولية
01:36
دخول مسيّرات إلى موقع محطة نووية يابانية
أخبار دولية
01:36
دخول مسيّرات إلى موقع محطة نووية يابانية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
من غنوا كلماته لسنوات يكتبون عنه اليوم... ومواقع التواصل تتحول لمساحة وداع لزياد!
تقارير نشرة الاخبار
13:33
من غنوا كلماته لسنوات يكتبون عنه اليوم... ومواقع التواصل تتحول لمساحة وداع لزياد!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
النبيذ اللبناني نجم مهرجان ضهور الشوير
تقارير نشرة الاخبار
13:33
النبيذ اللبناني نجم مهرجان ضهور الشوير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
هذا عالم العبقري زياد الرحباني الصغير!
تقارير نشرة الاخبار
13:26
هذا عالم العبقري زياد الرحباني الصغير!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
فل زياد... بلا ولا شي
تقارير نشرة الاخبار
13:23
فل زياد... بلا ولا شي
0
أخبار دولية
13:21
الضغط يتصاعد على نتنياهو: صفقة الأسرى على الطاولة وسط انقسام داخلي وتحذيرات من كارثة إنسانية
أخبار دولية
13:21
الضغط يتصاعد على نتنياهو: صفقة الأسرى على الطاولة وسط انقسام داخلي وتحذيرات من كارثة إنسانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
عودة النازحين السوريين المنظمة بدأت… ولبنان الرسمي يقرر إقفال الملف مع نهاية عام 2025
تقارير نشرة الاخبار
13:19
عودة النازحين السوريين المنظمة بدأت… ولبنان الرسمي يقرر إقفال الملف مع نهاية عام 2025
0
أخبار لبنان
13:17
في النبطية... مبادرة أهلية لحفظ ذاكرة المدينة
أخبار لبنان
13:17
في النبطية... مبادرة أهلية لحفظ ذاكرة المدينة
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:16
مقدمة النشرة المسائية 26-07-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:16
مقدمة النشرة المسائية 26-07-2025
0
أخبار لبنان
11:12
جولة لوزير الصحة في الجنوب: تفقدٌ لمستشفيات النبطية وتأكيد على دعم المنطقة بالأجهزة والمعدات
أخبار لبنان
11:12
جولة لوزير الصحة في الجنوب: تفقدٌ لمستشفيات النبطية وتأكيد على دعم المنطقة بالأجهزة والمعدات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:00
على أنغام أغنية "بلا ولا شي"... كارمن لبس توجه رسالة مؤثرة لزياد الرحباني: "صعبة كتير ما تكون موجود"
فنّ
05:00
على أنغام أغنية "بلا ولا شي"... كارمن لبس توجه رسالة مؤثرة لزياد الرحباني: "صعبة كتير ما تكون موجود"
2
أخبار لبنان
12:21
زياد الرحباني... هذه مراسم الدفن والتعازي
أخبار لبنان
12:21
زياد الرحباني... هذه مراسم الدفن والتعازي
3
صحف اليوم
02:54
رئيس الجمهورية: اسمي يوسف وليس مار يوسف وليست هناك عصا سحرية
صحف اليوم
02:54
رئيس الجمهورية: اسمي يوسف وليس مار يوسف وليست هناك عصا سحرية
4
أخبار لبنان
04:26
براك: طالما أن "حزب الله" يحتفظ بسلاحه فلن تكفي الأقوال.. وعلى الحكومة و"الحزب" أن يتصرفا فورًا حتى لا يُحكم على لبنان بالبقاء في "جمود"
أخبار لبنان
04:26
براك: طالما أن "حزب الله" يحتفظ بسلاحه فلن تكفي الأقوال.. وعلى الحكومة و"الحزب" أن يتصرفا فورًا حتى لا يُحكم على لبنان بالبقاء في "جمود"
5
حال الطقس
04:40
الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية والرطوبة في ذروتها...
حال الطقس
04:40
الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية والرطوبة في ذروتها...
6
أمن وقضاء
11:05
ضحيتا جريمة مروعة... غزير تودع جورج عبدالله التحومي وزوجته ليليان جوزف يزبك
أمن وقضاء
11:05
ضحيتا جريمة مروعة... غزير تودع جورج عبدالله التحومي وزوجته ليليان جوزف يزبك
7
تقارير نشرة الاخبار
13:26
هذا عالم العبقري زياد الرحباني الصغير!
تقارير نشرة الاخبار
13:26
هذا عالم العبقري زياد الرحباني الصغير!
8
تقارير نشرة الاخبار
13:33
النبيذ اللبناني نجم مهرجان ضهور الشوير
تقارير نشرة الاخبار
13:33
النبيذ اللبناني نجم مهرجان ضهور الشوير
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More