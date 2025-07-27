مصلحة الليطاني: قطع وعزل المحطة الخارجية لمعمل الأولي غدا الاثنين

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، قطع وعزل المحطة الخارجية لمعمل الأولي بشكل كامل يوم غد الاثنين، من الثامنة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر، بهدف إجراء أعمال الصيانة السنوية الضرورية.



وتُفيد المصلحة أن الخطوط المغذّاة من محطة الأولي، وهي جزين 1، جزين 2، وجزين 3، ستتعرّض إلى حالة من عدم الاستقرار في التغذية الكهربائية خلال فترة تنفيذ أعمال الصيانة.



وتعتذر المصلحة عن أي إزعاج قد ينتج عن ذلك، وتؤكد حرصها على إنجاز أعمال الصيانة بالسرعة الممكنة لضمان استمرارية الخدمة وتحسينها.