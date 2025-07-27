قاسم هاشم: لإعادة إعمار الجنوب وتثبيت أبناء المنطقة في أرضهم... ووحدة الموقف الداخلي خشبة خلاص الوطن

شدد عضوٍ كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم "على ضرورة قيام الحكومة بواجباتها الوطنية تجاه المنطقة الحدودية الجنوبية، ووضع خطة لاعادة الاعمار وتأمين المتطلبات الحياتية الاجتماعية والانمائية والبدء باعادة اعمار وترميم ما هدمته آلة الحقد الاسرائيلية تأكيدًا على مواجهة مشروع العدو الاسرائيلي لتحويل البلدات والقرى الامامية منطقة منزوعة الحياة ولا بد للدولة بكل وزاراتها واداراتها ومؤًسساتها من ملاقاة ارادة ابناء الجنوب للعودة الكبيرة وتثبيتا لارادتهم في التمسك بارضهم، وبانهم صناع حياة على ارضهم وهذا ما لا يريده العدو لكنه عنوان السيادة الوطنية في مواجهة الاحتلال لتحرير كل حبة تراب لبنانية على مساحة الجنوب واساسها استعادة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا".





واضاف : في ظل الظروف والتحديات التي تواجه وطننا والمنطقة العربية تبقى وحدة الموقف الداخلي العامل الاساسي للتغلب على الصعاب مهما كانت وهذا ما اثبتته التجارب السابقة ، وتبقى المسؤولية على عاتق اللبنانيين بكل قواهم ومكوناتهم لدرء الاخطار والابتعاد عن لغة الاثارة والشحن وتوسيع مساحة التلاقي لتفادي اي ثغرة يحاول المتربصين بوطننا استخدامها مادة للتخريب ونحن بغنى عن كل ما يزعزع وحدتنا خشبة الخلاص لحماية وتحصين وطن اراده ابناؤه وطننا جامعا ونهائي في ظل ما يطل من افكار ومقاربات خارجية لا ترتضيها مكونات هذا الوطن مهما كانت اهداف وغايات اصحاب المشاريع الكبرى".