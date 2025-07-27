الرئيس عون: إعلان زحلة مدينة عالمية للنبيذ إنجاز للبنان...

اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اعلان زحلة مدينة عالمية للكرمة والنبيذ من قبل المنظمة الدولية للكرمة والنبيذ، انجاز للبنان وهو ثمرة جهود مشتركة من وزارة الزراعة ومنتجي النبيذ في لبنان في تطوير وتسويق النبيذ اللبناني على مدى السنوات الماضية. مبروك لزحلة وللبنان، النبيذ اللبناني اصبح في العالمية .