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مهمة براك لا تزال معقدة (الأنباء الإلكترونية)

أخبار لبنان
2025-07-28 | 00:09
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مهمة براك لا تزال معقدة (الأنباء الإلكترونية)
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مهمة براك لا تزال معقدة (الأنباء الإلكترونية)

لفتت مصادر مطلعة الى غياب الثقة بين حزب الله وما يسعى لتحقيقه الموفد الاميركي الذي تلقى جوابًا لم يعتبره كافيًا من رئيس الجمهورية جوزاف عون ومن رئيس مجلس النواب ردًا على الورقة الاميركية. 

وأشارت المصادر في اتصال مع صحيفة "الأنباء الإلكترونية" الى ان مهمة براك لا تزال معقدة، لكنها لم تستبعد تكرار زياراته الى لبنان لأن وقت تسليم أوراقه لم يحدث بعد طالما أن اسرائيل ما زالت منشغلة في غزة، لكن بعد التوصل الى اتفاق هدنة بين اسرائيل وحماس فلا أحد يمكنه أن يتوقع كيف سيكون ردها على حزب الله. 

وذكرت كيف ان اسرائيل بعد إلحاقها الهزيمة بحماس في أيلول الماضي ارتدت إلى لبنان والحقت بحزب الله هزيمة لم يكن يتوقعها، من خلال عملية البيجر واغتيال الأمين العام السابق السيد حسن نصرالله. ولم تستبعد المصادر تكرار تلك التجربة لأن إسرائيل لا شيء يمنعها من سفك المزيد من الدماء.

أخبار لبنان

صحف اليوم

معقدة

(الأنباء

الإلكترونية)

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