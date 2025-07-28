دفع داخلي على خطين للإنتهاء من مسائل معقدة قبل أيلول (الأنباء الكويتية)

تحدثت مصادر خاصة بصحيفة "" عن "دفع داخلي رسمي على خطين لجهة الانتهاء من مسائل معقدة قبل ايلول المقبل، مع ارتفاع الكلام عن ردود ميدانية من قبل الحزب عبر ما يطلق عليه تسمية "الأهالي" على تحركات عسكرية إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية من بوابة "المقاومة الداخلية" تفاديًا لتأجيج الأمور، مع توقع تحرك عسكري إسرائيلي مكثف قبل أيلول".