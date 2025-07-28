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المكتب الإعلامي للنائب كنعان: لجنة المال يرتقب أن تقر قانون إصلاح المصارف اليوم

أخبار لبنان
2025-07-28 | 01:56
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المكتب الإعلامي للنائب كنعان: لجنة المال يرتقب أن تقر قانون إصلاح المصارف اليوم
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المكتب الإعلامي للنائب كنعان: لجنة المال يرتقب أن تقر قانون إصلاح المصارف اليوم

أعلن المكتب الاعلامي للنائب ابراهيم كنعان في بيان أنه "يرتقب أن تقر لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان اليوم مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، وهي التي تعقد جلسة لمناقشة تقرير اللجنة الفرعية وتعديلاتها الساعة العاشرة قبل الظهر. وسيحضر المشروع الإصلاحي الهام كأحد البنود الرئيسية على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي سيدعو اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري هذا الأسبوع".

واشار البيان الى ان "كنعان سيعقد مؤتمرًا صحافيًا فور انتهاء الجلسة، يتحدث خلاله عن أهمية القانون المنتظر محليًا ودوليًا، وكان قد صرح في الأيام الماضية ان المشروع تضمن اجراءات كثيرة تحمي حقوق المودعين منها ربط تنفيذ قانون اصلاح المصارف بقانون استرداد الودائع الذي اصبح مطلبا دوليًا".

وأوضح أن "المشروع وفق ما انتهت اليه اللجنة الفرعية ذهب الى اعتماد استقلالية قرارات الهيئة المصرفية العليا عن السلطة السياسية والمصارف بحيث تكون قراراتها موضوعية وحيادية وتعود لمصلحة استعادة الثقة بالقطاع المصرفي".

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