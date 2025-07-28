الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جمعية ممثّلي صانعي المركبات العالميين في لبنان: غالبيّة هذه السيارات تُعرض في المزادات العلنية كـ"هالكة" وهي تدخل لبنان

أخبار لبنان
2025-07-28 | 02:41
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جمعية ممثّلي صانعي المركبات العالميين في لبنان: غالبيّة هذه السيارات تُعرض في المزادات العلنية كـ&quot;هالكة&quot; وهي تدخل لبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
جمعية ممثّلي صانعي المركبات العالميين في لبنان: غالبيّة هذه السيارات تُعرض في المزادات العلنية كـ"هالكة" وهي تدخل لبنان

أكّدت جمعية ممثّلي صانعي المركبات العالميين في لبنان أنّ البلاد تُعدّ من أبرز الدول المستوردة للسّيّارت المستردّة (Salvaged) التي تعرّضت لحوادث جسيمة أو أضرار بالغة تجعلها غير قابلة للإصلاح وغير صالحة للسير وخطرًا على السلامة العامة.

وأشارت الجمعية إلى أنّ غالبيّة هذه السيارات تُعرض في المزادات العلنية كـ"هالكة" (Total Loss) في بلد التصدير، لا سيما في الولايات المتحدة، بعد تعويض مالكيها من شركات التأمين. 

وأوضحت أنّ إدخالها إلى لبنان يطرح تساؤلات جِدية في شأن مسؤولية الجهات الرسمية، وعلى رأسها الجمارك، في مواجهة هذا الخطر المتفاقم.

ولفتت الجمعية إلى أنّ كل مركبة، قبل الموافقة على تصنيعها، تخضع في مرحلة التصنيف (Homologation) لاختبارات صدم (Crash Test) للتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية. 

وقالت إنّ أي عملية إصلاح أو تعديل أو تلحيم لاحقة تُلحق ضررًا مباشرًا بهيكل السيارة، ما يُشكّل تهديدًا صريحًا لأمن السائقين وسلامة مستخدمي الطريق.

لذا، دعت جمعيّة AIA الجمارك إلى التطبيق الفوريّ للمادة 348 من قانون السير اللبنانيّ، والتي تحظر استيراد المركبات المتضررة بفعل الصدمات، أو الغرق، أو التآكل، أو التلحيم. 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

ممثّلي

صانعي

المركبات

العالميين

لبنان:

غالبيّة

السيارات

تُعرض

المزادات

العلنية

كـ"هالكة"

لبنان

LBCI التالي
"حماس": لا نمتلك مخيّمًا تدريبيًّا مسلّحًا في منطقة عاليه
إنخفاض بدرجات الحرارة منتصف الأسبوع... هذه تفاصيل الطقس
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-05-24

الوكالة الوطنية للإعلام: تعرض أحد أفراد جمعية مراقبة الإنتخابات "لادي" للإعتداء بالضرب داخل أحد مراكز الإقتراع في الغازية

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-09

وزير الصحة: اختتام وفد منطمة "Gavi "الحلف العالميّ للقاحات زيارته إلى لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2025-06-10

سلام دان الاعتداءات المتكررة على اليونيفيل: هذه التصرفات تعرض أمن واستقرار جنوب لبنان وأهله للخطر

LBCI
فنّ
2025-07-17

نجمة عالمية تكشف للمرة الأولى: "تعرّضت للإساءة الجسدية من زوجي السابق" (صور)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:22

طيران الشرق الأوسط: تعديل مواعيد عدد من رحلاتنا بين 29 و31 تموز2025

LBCI
أخبار لبنان
06:10

حبيب من السراي: نسعى إلى المزيد من القروض المدعومة

LBCI
أمن وقضاء
06:07

مياه لبنان الجنوبي تواصل تأهيل خط الصرف الصحي في عين الدلب وصولًا إلى محطة سينيق

LBCI
أمن وقضاء
05:28

أبو فاعور نفى شائعة عن جريمة في البقاع وحذر من الأخبار المفبركة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-06-06

الكرملين: واثقون بقدرة ترمب على تجاوز الخلاف مع ماسك

LBCI
اخبار البرامج
2025-04-06

"عم إشحد ليضل المسرح ماشي"... نضال الأشقر لـ"أرض الواقع": أنا خائفة على لبنان وهذا ما أندم عليه (فيديو)

LBCI
اخبار البرامج
04:00

من المسرح إلى التأليف وصولاً إلى التراتيل... زياد الرحباني يُبدع ويتألق حتى في الأعمال الدينية! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
02:06

إنخفاض بدرجات الحرارة منتصف الأسبوع... هذه تفاصيل الطقس

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:47

منافسات النسخة الأولى من رالي البترون تشهد فوزًا جديدًا لروجيه فغالي

LBCI
أخبار دولية
13:46

هل تملك "Truth Social" ما يكفي لتستمر وتثبت وجودها؟

LBCI
أخبار دولية
13:37

هدنة إنسانية يومية في غزة... وصفقة الأسرى ما زالت أمام تعقيدات وعقبات عديدة

LBCI
أخبار دولية
13:32

أحداث السويداء في جنوب سوريا لم تنته بعد…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

رئيس الجمهورية إلى الجزائر في زيارة رسمية تستمر ليومين... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

هذا تفاصيل كلام براك والإصرار الأميركي على إقرار مجلس الوزراء لمسألة سحب السلاح...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

زياد الإستثنائي... في محطات مشواره الأخير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

زياد الرحباني.. بعيون اللبنانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

عبارات ومصطلحات لزياد الرحباني باتت قاموسًا لدى اللبنانيين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
14:06

عملية سلب فاشلة في زوق مصبح!

LBCI
أمن وقضاء
13:34

دعارة، مخدرات، اطلاق نار… وأهالٍ يصرخون: كفى!

LBCI
أخبار لبنان
06:41

الرئيس عون: إعلان زحلة مدينة عالمية للنبيذ إنجاز للبنان...

LBCI
أمن وقضاء
12:51

شعبة المعلومات توقف سارقين على متن دراجة آلية مسروقة في خلدة

LBCI
فنّ
12:00

"عايشة وحدا بلاك"... هذا ما كشفه الفنان الراحل زياد الرحباني عن هذه الأغنية في مقابلة سابقة عبر الـLBCI!

LBCI
أمن وقضاء
05:10

الأمن العام يوقف قاتل أحمد الشهاب بعد استدراجه من سوريا

LBCI
أمن وقضاء
12:44

قوى الأمن عممت صورة مفقود غادر منزله في نهر البارد ولم يعد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

عبارات ومصطلحات لزياد الرحباني باتت قاموسًا لدى اللبنانيين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More