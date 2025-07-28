جمعية ممثّلي صانعي المركبات العالميين في لبنان: غالبيّة هذه السيارات تُعرض في المزادات العلنية كـ"هالكة" وهي تدخل لبنان

أكّدت جمعية ممثّلي صانعي المركبات العالميين في لبنان أنّ البلاد تُعدّ من أبرز الدول المستوردة للسّيّارت المستردّة (Salvaged) التي تعرّضت لحوادث جسيمة أو أضرار بالغة تجعلها غير قابلة للإصلاح وغير صالحة للسير وخطرًا على السلامة العامة.



وأشارت الجمعية إلى أنّ غالبيّة هذه السيارات تُعرض في المزادات العلنية كـ"هالكة" (Total Loss) في بلد التصدير، لا سيما في الولايات المتحدة، بعد تعويض مالكيها من شركات التأمين.



وأوضحت أنّ إدخالها إلى لبنان يطرح تساؤلات جِدية في شأن مسؤولية الجهات الرسمية، وعلى رأسها الجمارك، في مواجهة هذا الخطر المتفاقم.



ولفتت الجمعية إلى أنّ كل مركبة، قبل الموافقة على تصنيعها، تخضع في مرحلة التصنيف (Homologation) لاختبارات صدم (Crash Test) للتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية.



وقالت إنّ أي عملية إصلاح أو تعديل أو تلحيم لاحقة تُلحق ضررًا مباشرًا بهيكل السيارة، ما يُشكّل تهديدًا صريحًا لأمن السائقين وسلامة مستخدمي الطريق.



لذا، دعت جمعيّة AIA الجمارك إلى التطبيق الفوريّ للمادة 348 من قانون السير اللبنانيّ، والتي تحظر استيراد المركبات المتضررة بفعل الصدمات، أو الغرق، أو التآكل، أو التلحيم.