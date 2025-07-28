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"حماس": لا نمتلك مخيّمًا تدريبيًّا مسلّحًا في منطقة عاليه

أخبار لبنان
2025-07-28 | 04:27
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&quot;حماس&quot;: لا نمتلك مخيّمًا تدريبيًّا مسلّحًا في منطقة عاليه
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"حماس": لا نمتلك مخيّمًا تدريبيًّا مسلّحًا في منطقة عاليه

شدّدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على أنّها لا تمتلك مخيّمًا تدريبيًّا مسلّحًا في منطقة عاليه، ولا في أيّ مكان في لبنان.

وقالت إنّها لا تسعى إلى ذلك.

وأتى التوضيح بعد تناقل خبرٍ مفاده بأنّ "الجيش اللبنانيّ فكّك مخيّمًا تدريبيًّا مسلّحًا في منطقة عاليه عائدًا لـ"حماس".

وأكّدت الحركة التزامها بسيادة لبنان وبالأمن وبالاستقرار فيه وبحرصها البالغ على التعاون والتنسيق مع الدولة اللبنانية وأجهزتها المعنية، بما يُسهم في الحفاظ على السلم الأهليّ، وتعزيز العلاقة الأخوية الفلسطينية -اللبنانية.

واعتبرت أنّ ذلك مصلحة للبنان وللشعب الفلسطينيّ ولقضيّته.

ودعت وسائل الإعلام كافة إلى تحرّي الدقة والموضوعية، والانطلاق في نشر الأخبار من منطلق المسؤولية المهنية، تفاديًا لما قد تترتب عليه من تداعيات خطيرة إضافية على لبنان.

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