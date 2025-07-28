لجنة مهرجانات البترون: سحب العلم الفلسطينيّ لم يكن استهدافًا للعلم أو لما يمثله

‎أوضحت لجنة مهرجانات البترون الدولية أنّ سحب العلم الفلسطينيّ خلال حفلة، لم يكن استهدافًا للعلم أو لما يمثله، بل نتيجة سوء فهم ناتج عن وجود شعار غير واضح على أحد الأعلام، ما دفع عنصر الأمن إلى الاعتقاد بأنه شعار حزبيّ.



ولفتت إلى أنّه أمر ممنوع ضمن الإجراءات الأمنية المعتمدة في المهرجان.



وأكدت اللجنة أنها كانت وستبقى "داعمة لحرية التعبير والتضامن الإنسانيّ، مشيرة إلى أنّ الحفلة نفسها شهدت رفع الجمهور أكثر من مئة علم فلسطينيّ من دون أيّ تدخّل.



وقالت: "العلم الفلسطينيّ الذي رفعه الفنان سان لوفانت على المسرح، كانت اللجنة نفسها قد أمنته له".



وشددت اللجنة على ألّا خلفية سياسية لهذا الموضوع ونتمنى على الجميع تقصي الحقيقة قبل تداول اي اخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ.