النائب نبيل بدر: للالتفاف حول دار الفتوى

أكّد النائب نبيل بدر دعمه وتأييده لمواقف مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الوطنية والإسلامية.



ولفت، خلال زيارته دار الفتوى، إلى أهمية الالتفاف حول دار الفتوى.



وأوضح أنّه اطلع من المفتي دريان على أجواء لقاءاته مع الرئيس جوزاف عون والرئيس نبيه بري والرئيس نواف سلام.



وقال: "وضعت سماحته بأجواء التعيينات الإدارية والتشكيلات القضائية في لبنان، وتمنيت عليه المساعدة وبذل جهوده في سبيل تظهير تشكيلات قضائية تفيد كل لبنان خصوصًا بيروت، لأن العاصمة ترى من خلال التعيينات الأخيرة بأن حصتها قد تلاشت مع باقي مكونات المجتمع اللبنانيّ، نحن في لبنان نسعى أن نكون جميعًا سواسية وأن نتقاسم الخسائر والأرباح، واليوم في ظل هذه التشكيلات نرى أن هناك غبنا قد يصيب أهل بيروت، وبالتالي من الضروري تصحيحه".



واستقبل المفتي دريان المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين هينيس بلاسخارت، للبحث خلال اللقاء في أوضاع لبنان والمنطقة.



كما استقبل سفير تونس في لبنان بوراوي الإمام في زيارة بروتوكولية للبحث في سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.



والتقى الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية "إرادة" برئاسة لؤي ملص الذي اطلع المفتي على نشاطات وأعمال الجمعية، وبُحث في الشؤون الاجتماعية والأهلية والمعيشية.