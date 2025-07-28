بري يدعو هيئة مكتب مجلس النواب الى إجتماع الثلاثاء

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى إجتماع في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم غد الثلاثاء الواقع فيه 29 تموز 2025.