"لقاء سيدة الجبل": الازدواجية التي يعيشها لبنان باتت تعيق حياة كل لبنانيّ في لبنان والخارج

رأى "لقاء سيدة الجبل" أنّ الرئيس السوريّ أحمد الشرع يتحمّل مسؤولية حماية سوريا، كل سوريا، وعدم التفرقة بين منطقة وأخرى أو فريق وآخر.



وشدّد اللقاء، بعد اجتماعه الاسبوعيّ، إنّ نجاح تجربة الرئيس الشرع ينعكس ايجابًا على الاستقرار الفعليّ في لبنان.



وعلى بعد أيام من موعد تجديد القرار 1701، طالب اللقاء بإعطاء كامل الصلاحيات للقوات الدولية العاملة في إطار هذا القرار لتنفيذه على مساحة لبنان، من دون تمييز بين شمال الليطاني وجنوبه.



ولفت إلى أنّ الازدواجية التي يعيشها لبنان معلقًا بين السلم والحرب باتت تعيق ليس فقط بناء الدولة إنما حياة كل لبنانيّ في لبنان والخارج.