كنعان أعلن إقرار قانون إصلاح المصارف

أعلن النائب ابراهيم كنعان إقرار لجنة المال والموازنة لقانون إصلاح المصارف، لتصوّت عليه الهيئة العامة.



وذكّر بتوصية اللجنة للحكومة في أيار الماضي بإحالة قانون الانتظام الماليّ واستعادة الودائع و"هو ما لم تقم به الحكومة حتى الآن".



وقال كنعان بعد لجنة المال: "لن يُضحّى بأموال المودعين ولا المحاسبة فالكل يعلم كيف هدر المال وكيف توزّع ذلك بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف".



وأضاف: "أكدنا استقلالية الهيئة المصرفية العليا عن السلطة السياسية وعن المصارف وسيتمثّل فيها المودعون".