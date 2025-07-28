حريق في مستودع مواد مستعملة في حي اللبانة في بلدة عربصاليم

شب حريق في مستودع مواد مستعملة في حي اللبانة في بلدة عربصاليم.



ويحتوي على اثاث منازل مستعملة وغسالات وبرادات مستعملة وكمية من القطع البلاستيكية.



واتت النيران على محتويات المستودع ، وتصاعدت سحب الدخان الكثيف.



وعملت فرق الاطفاء من الدفاع المدني اللبناني واتحاد بلديات اقليم التفاح وكشافة الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية الاسلامية على محاصرة النيران واخمادها.