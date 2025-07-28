سلام سلّم عائلة زياد الرحباني وسام الأرز الوطني من رتبة كومندور باسم رئيس الجمهورية (فيديو)

قدّم رئيس مجلس الوزراء نواف سلام التعازي بوفاة الفنان زياد الرحباني لعائلته، خلال مراسم الوداع التي أقيمت في كنيسة رقاد السيدة - المحيدثة، بكفيا، وسلّم العائلة وسام الأرز الوطني من رتبة كومندور باسم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، تكريما لمسيرته الفنية والوطنية الفريدة.



وألقى الرئيس سلام كلمة، قال فيها: " أتكلّم حيث تختنق الكلمات. أقف بخشوع أمام الأم الحزينة، والعائلة، والأصدقاء، ولبنان كله شريك في هذا الحزن الكبير".



وأضاف: "زياد المبدع العبقري، كنت أيضا صرخة جيلنا الصادقة، الملتزمة قضايا الإنسان والوطن. وقد قلتَ ما لم يجرؤ الكثيرون منّا على قوله. أما بالنسبة لـ"بكرا شو"، فللأجيال المقبلة، ستبقى يا زياد صوت الجمال والتمرّد، وصوت الحق والحقيقة حين يصير السكوت خيانة". وألقى الرئيس سلام كلمة، قال فيها: " أتكلّم حيث تختنق الكلمات. أقف بخشوع أمام الأم الحزينة، والعائلة، والأصدقاء، ولبنان كله شريك في هذا الحزن الكبير".وأضاف: "زياد المبدع العبقري، كنت أيضا صرخة جيلنا الصادقة، الملتزمة قضايا الإنسان والوطن. وقد قلتَ ما لم يجرؤ الكثيرون منّا على قوله. أما بالنسبة لـ"بكرا شو"، فللأجيال المقبلة، ستبقى يا زياد صوت الجمال والتمرّد، وصوت الحق والحقيقة حين يصير السكوت خيانة".