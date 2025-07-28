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وزير الداخلية تفقد مصالح ودوائر المديرية العامة للأحوال الشخصية

أخبار لبنان
2025-07-28 | 10:58
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وزير الداخلية تفقد مصالح ودوائر المديرية العامة للأحوال الشخصية
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وزير الداخلية تفقد مصالح ودوائر المديرية العامة للأحوال الشخصية

قام وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بجولة تفقدية على مصالح ودوائر المديرية العامة للأحوال الشخصية في مبنى الوزارة، برفقة المديرة العامة للأحوال الشخصية بالتكليف رودينا مرعب، حيث اطلع على سير العمل والآليات المعتمدة في إنجاز معاملات المواطنين.

وتوقف الوزير الحجار خلال الجولة عند عدد من المكاتب، واطلع على حاجات الموظفين وملاحظات المواطنين، مشددا على ضرورة تسريع وتيرة المعاملات وتحسين جودة الخدمات الإدارية.

كما تفقد دائرة نفوس بيروت، حيث التقى عددا من المواطنين، ولا سيما المغتربين الذين يستفيدون من زيارتهم للبنان لإنجاز معاملات شخصية، من بينها إصدار بطاقات الهوية.

أخبار لبنان

أحمد الحجار

المديرية العامة للأحوال الشخصية

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