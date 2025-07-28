دريان بعد لقائه جنبلاط: اللقاء ودي وتشاوري

استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان.



وشارك في اللقاء رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان ومفتو المناطق اللبنانية.



وبعد اللقاء، أكد دريان للـLBCI أن "اللقاء كان وديا وتشاوريا وسيبقى مستمرا إن شاء الله"، وقال: "الله يديم الوفاق بيننا وبين وليد بيك على الدوام".