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المفتي دريان ووليد جنبلاط: لدرء الفتنة في سوريا ولبنان
أخبار لبنان
2025-07-28 | 12:57
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المفتي دريان ووليد جنبلاط: لدرء الفتنة في سوريا ولبنان
أكد مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط في خلال لقائهما ومفتي المناطق اللبنانية وطلال أرسلان وأعضاء كتلة اللقاء الديمقراطي على الوحدة الوطنية والإسلامية لمواجهة كل من يريد شرا بلبنان وسوريا، وما تشهده السويداء من أحداث دموية بين الإخوة السوريين مدان ومرفوض.
ودعا المجتمعون كل القوى اللبنانية أن تعمل على تحصين لبنان دولة وشعبا ومؤسسات والعمل سويا لاستنهاض الدولة لتقوم بدورها المحتضن لجميع أبنائها والوقوف صفا واحدا للتصدي للعدوان الاسرائيلي الذي يستهدف لبنان وسوريا معا محاولا الدخول الى النسيج الوطني في أكثر من بلد عربي لتحقيق أهدافه العدوانية ومشاريعه المذهبية والطائفية والعرقية التي لا تخدم إلا أعداء بلادنا ومجتمعاتنا وامتنا العربية والإسلامية.
وابدوا ارتياحهم للمواقف الوطنية والحكيمة التي صدرت عن الأطراف اللبنانية كافة التي دعت الى وحدة الشعب السوري ودرء الفتنة والحفاظ على وحدة سوريا، كحرصها على لبنان شعبا ودولة ومؤسسات.
وشددوا على سيادة لبنان وحريته وعروبته واستقلاله وتعاونه مع كل الدول العربية ومع الدول الصديقة المحبة للبنان وشعبه ودوره الحضاري في المنطقة.
أخبار لبنان
دريان
ووليد
جنبلاط:
الفتنة
سوريا
ولبنان
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