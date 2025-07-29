نتائج البكالوريا الفنية تصدر اليوم ظهرًا...اليكم الروابط

أعلنت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، أنّ نتائج الامتحانات الرسميّة لشهادة البكالوريا الفنية سوف تصدر يوم الثلاثاء الواقع فيه 29 تموز 2025 عند الساعة 12:00 ظهرًا.يُمكن للطلاب المُرشّحين عن الشهادة المذكورة آنفًا الاطلاع على نتائجهم عبر الدخول الى أحد الموقعين التاليين: