جابر: لا عدالة في توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل على البلديات

قدّم وزير المال ياسين جابر عرضاً شاملاً للازمات والاحداث والحروب التي شهدها لبنان وادت الى ما وصل اليه لبنان من ازمات اقتصادية ومالية واجتماعية، وأشار الى ان الحرب الاسرائيلية الاخيرة على لبنان المستمرة حتى يومنا ارخت بظلالها على الوضع الداخلي للبلد ومؤسساته .

وعدد جابر في لقاء بلدي موسع، بعض الامور التي يمكن من خلالها جلب الاموال الى خزينة الدولة لدفع المستحقات المتوجبة عليها ولاسيما الى البلديات والعمال والموظفين والاسلاك الامنية والعسكرية ومن اجل الانماء والاعمار، مشيراً الى التحسين الحاصل في المكننة الادارية لاقسام ومديريات وزارة المال والاستفادة من الخبرات الشبابية والتكنولوجيا الحديثة من اجل التطوير والشفافية.



وشرح ملف اموال البلديات والعائدات المخصصة من الهاتف الخليوي والارضي كاشفاً عن ارساله المراسلات الخاصة الى وزارة الداخلية لإعداد الجداول وتحويل الاموال الى حسابات البلديات والاتحادات ، ولفت الى ان الصندوق البلدي المستقل فيه عجز وكسر مالي بقيمة 450 مليون دولار استخدم لملف النفايات في لبنان. وأكد أن لا عدالة في توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل على البلديات.



وفي ملف النفايات اشار الوزير جابر الى ان مجلس الوزراء كلف وزيرة البيئة تمارا الزين إعداد الدراسات والانتهاء من قانون معالجة النفايات الصلبة .