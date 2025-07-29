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نواب حاكم مصرف لبنان وأعضاء لجنة الرقابة أدّوا اليمين أمام الرئيس عون

أخبار لبنان
2025-07-29 | 04:35
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نواب حاكم مصرف لبنان وأعضاء لجنة الرقابة أدّوا اليمين أمام الرئيس عون
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نواب حاكم مصرف لبنان وأعضاء لجنة الرقابة أدّوا اليمين أمام الرئيس عون

 أدّى نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، بحضور وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، قسم اليمين أمام  رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وهم: وسيم منصوري (نائب أول)، مكرم بو نصار (نائب ثانٍ)، سليم شاهين (نائب ثالث)، وغابي شينوزيان (نائب رابع).

كما أدّى رئيس لجنة الرقابة على المصارف مازن سويد وأعضاء اللجنة ربيع نعمة، نادر حداد، تانيا كلاب وآلين سبيرو القسم نفسه أمام رئيس الجمهورية.

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