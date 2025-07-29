عون وقع مرسوم المنحة المالية عن شهر تموز للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين في الأسلاك العسكرية

صدر قبل ظهر اليوم المرسوم الرقم ٧٨٦ تاريخ ٢٩ تموز ٢٠٢٥ بعدما وقعه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، والقاضي بإعطاء العسكريين في الخدمة الفعلية منحة مالية عن شهر تموز بقيمة ١٤ مليون ليرة، وإعطاء المتقاعدين في الأسلاك العسكرية وذوي الأشخاص المعتبرين شهداء عسكريين ، منحة مالية عن شهر تموز بقيمة ١٢ مليون ليرة .



وحمل المرسوم توقيع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ووزير المال ياسين جابر.