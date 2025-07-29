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الرئيس عون تناول مع سلام التطورات وعرض مع ماغرو للعلاقات وتلقى دعوة رسمية لزيارة بلغاريا
أخبار لبنان
2025-07-29 | 05:52
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الرئيس عون تناول مع سلام التطورات وعرض مع ماغرو للعلاقات وتلقى دعوة رسمية لزيارة بلغاريا
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون صباح اليوم في قصر بعبدا، رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وعرض معه للأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأخيرة، بالإضافة الى أجواء الزيارة الرسمية التي سيقوم بها الى الجزائر بدءا من اليوم، ولمشاريع القوانين المطروحة على مجلس النواب.
دعوة لزيارة بلغاريا
على صعيد آخر، تلقى الرئيس عون دعوة رسمية من الرئيس البلغاري رومن راديف لزيارة بلغاريا في الربع الأخير من العام الحالي، نقلها اليه سفير بلغاري IASSEN TOMOV بهدف تعزيز العلاقات اللبنانية - البلغارية وتطويرها في المجالات كافة.
وجاء في الرسالة: "اسمحوا لي أن أعرب لفخامتكم عن بالغ احترامي، وأن أهنئكم على الجهود المتواصلة التي تبذلونها من أجل استعادة الاستقرار في لبنان، وعلى التزامكم بتنفيذ الإصلاحات الضرورية الرامية إلى ترسيخ دعائم الدولة في بلدكم الجميل.
وأود، ضمن روح العلاقات التقليدية الطويلة الأمد من الصداقة والاحترام المتبادل التي تربط بين جمهورية بلغاريا والجمهورية اللبنانية، أن أوجه إلى فخامتكم دعوة كريمة لزيارة بلدنا في الفترة التي ترونها مناسبة خلال الربع الأخير من عام 2025.
وإني على يقين بأن زيارتكم، قبيل احتفال بلدينا العام المقبل بالذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية الثنائية، ستشكّل فرصة قيّمة للغاية لتعزيز الحوار بين بلغاريا ولبنان على أعلى المستويات السياسية. كما أؤمن بأن تواصلنا الشخصي المباشر سيتيح لنا فرصة مناقشة وتحديد مجالات التعاون المستقبلية وسبل تعميقها وتوسيعها في مختلف الميادين ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم رفاهية وازدهار شعبينا الصديقين.
إن حضوركم إلى بلغاريا سيكون محل تقدير بالغ، وفرصة للتعبير عن تضامننا ودعمنا لجهود لبنان في مساره نحو الازدهار والتنمية المستدامة".
قسم يمين
إلى ذلك، أدى نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة قسم اليمين أمام الرئيس عون، وهم، نائب حاكم أول وسيم منصوري، نائب حاكم ثان مكرم بو نصار، نائب حاكم ثالث سليم شاهين ونائب حاكم رابع غابي شينوزيان، في حضور وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
كما أدى رئيس لجنة الرقابة على المصارف مازن سويد وأعضاء اللجنة، ربيع نعمة، نادر حداد، تانيا كلاب وآلين سبيرو، قسم اليمين أمام الرئيس عون.
وبعد أداء القسم، اجتمع الرئيس عون بنواب الحاكم ولجنة الرقابة على المصارف، في حضور الوزير جابر والحاكم سعيد، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم، مركزا على المسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
وأكد الرئيس عون أن تعيينهم "هو جزء من الإصلاحات المالية والاقتصادية التي بدأتها الحكومة"، داعيا إياهم الى "العمل بقلب واحد، لأن الشعب اللبناني ينتظر منكم تحقيق الإنجازات التي يتطلع اليها"، كما دعاهم الى "إتخاذ القرارات التي تحقق المصلحة العامة وليس مصلحة الطوائف والأحزاب".
المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "السكو"
واستقبل الرئيس عون، في حضور وزير الثقافة غسان سلامة، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (السكو) محمد ولد اعمر على رأس وفد من المنظمة.
وقد اطلع ولد اعمر الرئيس عون على النشاطات التي تقوم بها المنظمة التي تضم 22 دولة عربية، وذلك في المجالات الثقافة والفكرية، لافتا الى "التعاون القائم على اعلى المستويات وفي مختلف المجالات"، وركز على "الدور المحوري للبنان والمساعدات التي سبق للمنظمة ان قدمتها وهي في صدد تقديم مساعدات أخرى"، مؤكدا "التواصل الدائم مع لبنان عبر سفير لبنان السابق في تونس طوني فرنجية.
سلامة
من جهته، أكد الوزير سلامة أن لبنان عضو فاعل في المنظمة التي تتخذ من تونس مقرا لها، لافتا الى أن النشاطات التي تقوم بها "السكو" ثقافية وفكرية وادبية وليست سياسية.
ورحب الرئيس عون بالمدير العام لـ"السكو" والوفد المرافق، مركزا على "أهمية العمل العربي المشترك في مختلف المجالات، ولاسيما الثقافية منها والاقتصادية، حيث يبقى الامل في ان تنشأ سوق اقتصادية عربية مشتركة وصولا الى ان تتجسد وحدة الموقف العربي وصلابته".
وشكر الرئيس عون الوفد على الدعم الذي تقدمه المنظمة للبنان، مشددا على ضرورة استقطاب العقول العربية التي تبقى الرأسمال الأساسي في حياة الدول والشعوب.
سفير فرنسا
وفي قصر بعبدا، أيضا عرض السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو الذي عرض مع الرئيس عون للعلاقات اللبنانية - الفرنسية وسبل تطويرها.
أبو فاعور
كما استقبل الرئيس عون النائب وائل أبو فاعور وعرض معه للتطورات الأخيرة.
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