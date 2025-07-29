الرئيس عون غادر الى الجزائر في زيارة رسمية تستمر يومين

غادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ظهر اليوم مطار بيروت، متوجها الى الجزائر في زيارة رسمية تستمر يومين، تلبية لدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يرافقه وزير الخارجية يوسف رجي، ووزير الاعلام بول مرقص، ووفد رسمي.



ومن المقرر أن يجري الرئيس عون محادثات رسمية مساء اليوم مع نظيره الجزائري وعدد من المسؤولين الجزائريين، تتناول سبل تطوير العلاقات بين البلدين.