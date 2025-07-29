بري يدعو الى جلسة تشريعية الساعة 11 من قبل ظهر الخميس 31 تموز 2025

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة عامة تشريعية تعقد عند الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس الواقع فيه 31 تموز 2025 وذلك لدراسة ومناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال .