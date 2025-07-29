المفتي عسيران عرض الأوضاع الأمنية مع رئيس فرع المعلومات في صيدا وجزين

استقبل مفتي صيدا والزهراني الجعفري الشيخ محمد عسيران في دار الإفتاء الجعفري في صيدا رئيس فرع المعلومات في صيدا وجزين الرائد طارق يونس يرافقه المؤهل أول هيثم زين.وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع الأمنية في المنطقة، وتأكيد أهمية التعاون بين المؤسسات الدينية والأمنية لما فيه مصلحة الاستقرار والسلم الأهلي.كما نوه المفتي عسيران بالدور الذي تقوم به القوى الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار في لبنان، داعيًا الى تعزيز دورها في مواجهة التحديات الأمنية.