"اليونيفيل" رحبت بإدانة المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان قاتلي الجندي الإيرلندي شون روني

أعلنت اليونيفيل أن "المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان، دانت في وقت متأخر من الليلة الماضية، ستة من الأفراد المتهمين بقتل جندي حفظ السلام الإيرلندي شون روني في العاقبية في كانون الأول 2022، وتمّت تبرئة شخص واحد".



واذ رحّبت "اليونيفيل" في بيان، باختتام إجراءات المحاكمة وبالتزام الحكومة اللبنانية بتقديم الجناة إلى العدالة"، اشارت الى انه منذ وقوع الهجوم، قدّمت دعمها الكامل للسلطات اللبنانية والإيرلندية في إجراءاتهما القضائية".



وختمت مجددة أحرّ التعازي لعائلة الجندي روني وأصدقائه وزملائه ولحكومة إيرلندا.