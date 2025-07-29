الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
26
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
26
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الرئيس عون: اللبنانيون لن ينسوا مواقف الجزائر الداعمة والزيارة ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين بلدينا
أخبار لبنان
2025-07-29 | 09:34
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
الرئيس عون: اللبنانيون لن ينسوا مواقف الجزائر الداعمة والزيارة ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين بلدينا
وصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يرافقه وزيرا الخارجية يوسف رجي، والاعلام بول مرقص الى مطار هواري بوميدين الدولي عند الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم بتوقيت بيروت، في مستهل زيارة رسمية الى الجزائر تستمر يومين تلبية لدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وكان الرئيس تبون في استقبال الرئيس عون على ارض المطار. وبعد اطلاق 21 طلقة مدفعية، وعزف النشيدين اللبناني والجزائري، استعرض الرئيسان اللبناني والجزائري تشكيلة من حرس الشرف المكون من القوات البرية والجوية والبحرية.
ثم توجه الرئيسان عون وتبون الى القاعة الشرفية في المطار لاستراحة قصيرة، قبل ان يتوجه الرئيس عون يرافقه الوزير المرافق عرقاب الى مقر الإقامة.
تصريح الرئيس عون
وفور وصوله الى المطار، ادلى الرئيس عون بالتصريح التالي:
"يسعدني أن أطأ أرض الجزائر الحبيبة، هذا البلد الشقيق الذي يحمل في قلبه محبة خاصة للبنان وشعبه. إن زيارتي اليوم تلبية لدعوة كريمة من اخي الرئيس عبد المجيد تبون، تأتي تعبيراً عن عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين لبنان والجزائر، وتأكيداً على أهمية تعزيز التعاون بين بلدينا في شتى المجالات.
إن الجزائر قدمت للبنان على مدى العقود الماضية، الدعم السخي والمساندة الثابتة في أصعب الظروف، وكانت حاضرة وسباقة في مساعدة لبنان، واللبنانيون لن ينسوا مواقف الجزائر في مجلس الامن الدولي خلال العدوان الاسرائيلي على لبنان، إضافة إلى المساعدات العاجلة التي أرسلت إلى بيروت بعد انفجار المرفأ في العام ۲۰۲۰، ناهيك عن الدعم النفطي وغيره ، واحتضان مئات الطلاب اللبنانيين لمتابعة دراستهم في المدارس والجامعات والمعاهد الجزائرية في مختلف الاختصاصات.
نحن في لبنان اذ نقدر عالياً هذه المواقف الأخوية النبيلة، نعتبرها تجسيداً للروابط العربية الأصيلة والتضامن العربي الحقيقي .إن التاريخ المشترك بين بلدينا والقيم المشتركة التي نؤمن بها والتحديات المتشابهة التي نواجهها، كلها عوامل تدفعنا إلى تطوير علاقاتنا وتعميق تعاوننا، فالجزائر تمثل عمقاً استراتيجياً مهماً للبنان في المحيط العربي والإفريقي.
خلال هذه الزيارة، سنبحث مع القيادة الجزائرية سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والإعلامي، وتعزيز التبادل في مجالات التعليم والصحة والتكنولوجيا. كما سنتناول القضايا العربية المشتركة والتحديات الإقليمية، انطلاقاً من إيماننا بضرورة العمل العربي المشترك الذي يحقق الحلول السلمية ويطلق الحوار البنّاء في كل القضايا التي تهم شعوبنا.
أتطلع إلى لقاءات مثمرة مع أخي الرئيس تبون والمسؤولين الجزائريين، وأثق بأن هذه الزيارة ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين بلدينا الشقيقين وستكون مناسبة للتأكيد على أن لبنان يقدر عالياً الموقف الجزائري الداعم، ويتطلع إلى مزيد من التعاون والتنسيق في خدمة مصالح شعبينا الشقيقين".
اعلام ولافتات ترحيبية
وقد ازدانت طرقات العاصمة الجزائرية، ولا سيما الطريق المؤدية من مطار بوميدين الى مقر إقامة الرئيس عون بالاعلام اللبنانية والجزائرية واللافتات الترحيبية بزيارة رئيس الجمهورية.
أخبار لبنان
اللبنانيون
ينسوا
مواقف
الجزائر
الداعمة
والزيارة
ستفتح
آفاقاً
جديدة
للتعاون
بلدينا
التالي
جعجع لـ«الشرق الأوسط»: سلاح «حزب الله» لم يعد يخيف إسرائيل
خليتان مبايعتان لداعش في قبضة مخابرات الجيش... "هاجموا مراكز الجيش وسلحوا أنفسكم "
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-05-11
عون من الكويت: أثق بأن هذه الزيارة ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين بلدينا وشعبينا الشقيقين
أخبار لبنان
2025-05-11
عون من الكويت: أثق بأن هذه الزيارة ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين بلدينا وشعبينا الشقيقين
0
أخبار لبنان
15:56
الرئيس عون بعد لقائه نظيره الجزائري: مجالات التعاون بين بلدينا كثيرة ومهمة جداً
أخبار لبنان
15:56
الرئيس عون بعد لقائه نظيره الجزائري: مجالات التعاون بين بلدينا كثيرة ومهمة جداً
0
أخبار لبنان
2025-05-01
سفير لبنان لدى الامارات: زيارة الرئيس عون تعزيز لفرص التعاون بين أبوظبي وبيروت
أخبار لبنان
2025-05-01
سفير لبنان لدى الامارات: زيارة الرئيس عون تعزيز لفرص التعاون بين أبوظبي وبيروت
0
أخبار لبنان
05:58
الرئيس عون غادر الى الجزائر في زيارة رسمية تستمر يومين
أخبار لبنان
05:58
الرئيس عون غادر الى الجزائر في زيارة رسمية تستمر يومين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:08
وزير الاعلام وقع ونظيره الجزائري مذكرات تفاهم لدعم الإعلام اللبناني العام
أخبار لبنان
16:08
وزير الاعلام وقع ونظيره الجزائري مذكرات تفاهم لدعم الإعلام اللبناني العام
0
أخبار لبنان
15:56
الرئيس عون بعد لقائه نظيره الجزائري: مجالات التعاون بين بلدينا كثيرة ومهمة جداً
أخبار لبنان
15:56
الرئيس عون بعد لقائه نظيره الجزائري: مجالات التعاون بين بلدينا كثيرة ومهمة جداً
0
أخبار لبنان
15:51
ابتداءً من هذا التاريخ... الخطوط الجوية الجزائرية تعلن استئناف رحلاتها الى بيروت
أخبار لبنان
15:51
ابتداءً من هذا التاريخ... الخطوط الجوية الجزائرية تعلن استئناف رحلاتها الى بيروت
0
أخبار لبنان
15:01
المرشح لمنصب السفير الأميركي في لبنان: الوقت لنزع سلاح حزب الله هو الآن
أخبار لبنان
15:01
المرشح لمنصب السفير الأميركي في لبنان: الوقت لنزع سلاح حزب الله هو الآن
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-07-21
قوى الأمن تعمم صورة مواطنة فُقدت من أحد مساكن الطلاب في طريق الجديدة
أمن وقضاء
2025-07-21
قوى الأمن تعمم صورة مواطنة فُقدت من أحد مساكن الطلاب في طريق الجديدة
0
آخر الأخبار
2025-06-16
يديعوت أحرونوت: وقف عمل مصفاة تكرير البترول في حيفا بسبب أضرار كبيرة لحقت بها إثر استهدافها بصاروخ إيراني أمس
آخر الأخبار
2025-06-16
يديعوت أحرونوت: وقف عمل مصفاة تكرير البترول في حيفا بسبب أضرار كبيرة لحقت بها إثر استهدافها بصاروخ إيراني أمس
0
حال الطقس
2025-07-25
الطقس حار والرطوبة عالية جدا ساحلا... إليكم التفاصيل
حال الطقس
2025-07-25
الطقس حار والرطوبة عالية جدا ساحلا... إليكم التفاصيل
0
خبر عاجل
2025-07-09
أدرعي: الجيش الإسرائيلي يدمر بنى تحتية خاصة بحزب الله في جنوب لبنان
خبر عاجل
2025-07-09
أدرعي: الجيش الإسرائيلي يدمر بنى تحتية خاصة بحزب الله في جنوب لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:01
المرشح لمنصب السفير الأميركي في لبنان: الوقت لنزع سلاح حزب الله هو الآن
أخبار لبنان
15:01
المرشح لمنصب السفير الأميركي في لبنان: الوقت لنزع سلاح حزب الله هو الآن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
فيروز في اليوم الثاني لعزاء زياد... أم بحجم أمة
تقارير نشرة الاخبار
13:58
فيروز في اليوم الثاني لعزاء زياد... أم بحجم أمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
"وأخيرًا راجعين على سوريا!" المرحلة الأولى من خطة عودة النازحين المنظمة إنطلقت وفرحة لا توصف على وجوه السوريين
تقارير نشرة الاخبار
13:57
"وأخيرًا راجعين على سوريا!" المرحلة الأولى من خطة عودة النازحين المنظمة إنطلقت وفرحة لا توصف على وجوه السوريين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
في ليلة المتاحف... تحية خاصة لروح زياد الرحباني
تقارير نشرة الاخبار
13:51
في ليلة المتاحف... تحية خاصة لروح زياد الرحباني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
تعرفوا على تشكيلة منتخب لبنان إلى بطولة آسيا في كرة السلة - جدة ٢٠٢٥
تقارير نشرة الاخبار
13:47
تعرفوا على تشكيلة منتخب لبنان إلى بطولة آسيا في كرة السلة - جدة ٢٠٢٥
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
خلافات إسرائيلية تعيق تحقيق صفقة غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:35
خلافات إسرائيلية تعيق تحقيق صفقة غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
"سوريا هي المملكة العربية السعودية"…
تقارير نشرة الاخبار
13:25
"سوريا هي المملكة العربية السعودية"…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
التعديلات الجديدة لقانون إصلاح المصارف... هذا ما يعنيك كمودع
تقارير نشرة الاخبار
13:21
التعديلات الجديدة لقانون إصلاح المصارف... هذا ما يعنيك كمودع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
عون في الجزائر... هذه تفاصيل ما يجري
تقارير نشرة الاخبار
13:15
عون في الجزائر... هذه تفاصيل ما يجري
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
12:57
إطلاق نار ومحاولة دهس عناصر... هذا ما حصل قرب نقطة مراقبة حدودية للجيش في بلدة مطربا - القصر
أمن وقضاء
12:57
إطلاق نار ومحاولة دهس عناصر... هذا ما حصل قرب نقطة مراقبة حدودية للجيش في بلدة مطربا - القصر
2
اقتصاد
02:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
اقتصاد
10:34
وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر تموز
اقتصاد
10:34
وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر تموز
4
حال الطقس
01:51
انحسار الكتل الحارة عن لبنان... وانخفاض تدريجي في الحرارة مع احتمال موجة حرّ جديدة في آب
حال الطقس
01:51
انحسار الكتل الحارة عن لبنان... وانخفاض تدريجي في الحرارة مع احتمال موجة حرّ جديدة في آب
5
أخبار لبنان
02:18
نتائج البكالوريا الفنية تصدر اليوم ظهرًا...اليكم الروابط
أخبار لبنان
02:18
نتائج البكالوريا الفنية تصدر اليوم ظهرًا...اليكم الروابط
6
أخبار لبنان
03:52
وزير الثقافة للـLBCI: لا سوابق رسمية لإعلان الحداد أو تنكيس الأعلام على رحيل فنان..والوزارة تضع نفسها بتصرّف ورثة زياد
أخبار لبنان
03:52
وزير الثقافة للـLBCI: لا سوابق رسمية لإعلان الحداد أو تنكيس الأعلام على رحيل فنان..والوزارة تضع نفسها بتصرّف ورثة زياد
7
اقتصاد
05:07
وزارة المالية: تحويل رواتب القطاع العام والمتقاعدين إلى المصارف اعتباراً من بعد ظهر اليوم
اقتصاد
05:07
وزارة المالية: تحويل رواتب القطاع العام والمتقاعدين إلى المصارف اعتباراً من بعد ظهر اليوم
8
تقارير نشرة الاخبار
16:30
خليتان مبايعتان لداعش في قبضة مخابرات الجيش... "هاجموا مراكز الجيش وسلحوا أنفسكم "
تقارير نشرة الاخبار
16:30
خليتان مبايعتان لداعش في قبضة مخابرات الجيش... "هاجموا مراكز الجيش وسلحوا أنفسكم "
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More